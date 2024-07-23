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Овечкин заявил, что до сих пор не побил рекорд Гретцки из-за локаута в НХЛ

Овечкин заявил, что до сих пор не побил рекорд Гретцки из-за локаута в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что если бы не два локаута, то уже бы побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате за всю историю.

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