Овечкин заявил, что до сих пор не побил рекорд Гретцки из-за локаута в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что если бы не два локаута, то уже бы побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате за всю историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии