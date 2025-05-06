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Проверьте себя: насколько помните вы замечательные советские мультфильмы про Простоквашино, которые переснял Сарик Андреасян?

Проверьте себя: насколько помните вы замечательные советские мультфильмы про Простоквашино, которые переснял Сарик Андреасян?

Только для тех, у кого было нормальное детство! Выросшие в СССР не пройдут даже на ездовых собаках! фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Половина Интернета ходит с кислыми лицами: эти лица уже посмотрели первый трейлер игровой полнометражки Сарика Андреасяна «Простоквашино».

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