Проверьте себя: насколько помните вы замечательные советские мультфильмы про Простоквашино, которые переснял Сарик Андреасян?

Только для тех, у кого было нормальное детство! Выросшие в СССР не пройдут даже на ездовых собаках! фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Половина Интернета ходит с кислыми лицами: эти лица уже посмотрели первый трейлер игровой полнометражки Сарика Андреасяна «Простоквашино».