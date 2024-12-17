❗️⚡️Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в СК.
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❗️⚡️Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в СК.