В странах, где распространена холера, в первую очередь нужно обращать внимание на детей, так как у них еще нет необходимых гигиенических навыков, сообщил […] The post Онищенко объяснил, почему холера более опасна для детей first appeared on LentaMsk.
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