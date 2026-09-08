Туризм и География
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Туризм и География

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Как путешествовать без знания языка: личный опыт и проверенные приёмы

Как путешествовать без знания языка: личный опыт и проверенные приёмы

Многие откладывают поездку за рубеж годами, потому что боятся языкового барьера. Кажется, что без уверенного английского или хотя бы базового местного наречия невозможно объясниться в отеле, заказать еду или просто спросить дорогу.

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