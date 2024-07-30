В СИЗО до 2 октября оставили главу корпорации развития Зырянова в Новосибирске

Напомним, топ-менеджера акционерного общества Александра Зырянова задержали в начале июня-2024. По версии следствия, Зырянов вместе с гендиректорлм промышленного-логистического парка Александром Гомановым получили взятку в 9,5 млн рублей, вступив в предварительный сговор.
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