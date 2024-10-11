Нацистские ценности начали вновь расцветать во многих странах Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).
Лавров заявил о расцвете нацистских ценностей в странах Евросоюза и НАТО
Комментарии
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Людмила Полищук
К сожалению, нацизм - это главный инструмент, которым Запад умело пользуется для разобщения людей, для возбуждения ненависти, и всяческими манипуляциями (обольщениями, запугиваниями, подкупами, ложью...) направляют гнев людской в нужную им сторону: ненависть к русским; неприятие других наций и народов, которые думают и живут не как западу хочется. Поэтому они не откажутся от своих идей нацизма, это их лошадка, на которой они едут.
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14 час.
Людмила Полищук
А нам надо учиться разбираться в человеческих взаимоотношениях, о последствиях каждого решения, и уметь защищать себя и свою страну от лжи, ненависти, глупости... А главное, надо учиться любить и уважать себя, своих близких и дальних, и тех, кто ещё не родился, но родится... Что мы им оставим? Какой мир мы создаём?
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14 час.
Людмила Полищук
Я не знаю, как это можно сделать без Бога в разуме и в сердце? Господи, спаси и сохрани!!! 🙏
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14 час.
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