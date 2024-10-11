Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    недолго он премьером будет...«Никогда не забуд...
  • tolip
    Молодец мужик..«Никогда не забуд...
  • Людмила Полищук
    Я не знаю, как это можно сделать без Бога в разуме и в сердце? Господи, спаси и сохрани!!! 🙏Лавров заявил о р...

Лавров заявил о расцвете нацистских ценностей в странах Евросоюза и НАТО

Лавров заявил о расцвете нацистских ценностей в странах Евросоюза и НАТО

Нацистские ценности начали вновь расцветать во многих странах Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Полищук
К сожалению, нацизм - это главный инструмент, которым Запад умело пользуется для разобщения людей, для возбуждения ненависти, и всяческими манипуляциями (обольщениями, запугиваниями, подкупами, ложью...) направляют гнев людской в нужную им сторону: ненависть к русским; неприятие других наций и народов, которые думают и живут не как западу хочется. Поэтому они не откажутся от своих идей нацизма, это их лошадка, на которой они едут.
Ответить
14 час.
Людмила Полищук
А нам надо учиться разбираться в человеческих взаимоотношениях, о последствиях каждого решения, и уметь защищать себя и свою страну от лжи, ненависти, глупости... А главное, надо учиться любить и уважать себя, своих близких и дальних, и тех, кто ещё не родился, но родится... Что мы им оставим? Какой мир мы создаём?
Ответить
14 час.
Людмила Полищук
Я не знаю, как это можно сделать без Бога в разуме и в сердце? Господи, спаси и сохрани!!! 🙏
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх