Крымчан приглашают вступить в подразделения "БАРС-Крым"

Приглашаются кандидаты в возрасте до 62 лет и годные по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт, автобиографию, военный билет, документы об образовании, служебную характеристику с последнего места работы (учебы, службы), при наличии – трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей.