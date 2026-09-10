Крымчан приглашают вступить в подразделения "БАРС-Крым"

Приглашаются кандидаты в возрасте до 62 лет и годные по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт, автобиографию, военный билет, документы об образовании, служебную характеристику с последнего места работы (учебы, службы), при наличии – трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей.
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