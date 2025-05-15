В Бангладеше мужчины выступили против реформ, направленных на защиту женских прав

Мужчины в Бангладеш вышли на улицы, чтобы героически бороться с равными правами для женщин. Чтобы почувствовать себя настоящими, мужественными воинами, они сделали из тряпок чучело женщины и героически его избили! .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии