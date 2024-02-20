Российские войска вошли в село Победа на Угледарском направлении

Стало известно о том, что российские войска развивают успех на Угледарском направлении. После интенсивного обстрела позиций противника, расположенных у автомобильной дороги О0532 Марьинка-Угледар штурмовые подразделения вошли на территорию села Победа.
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