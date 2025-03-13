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Царьград

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Женевская конвенция не спасёт. Путин жёстко высказался об иностранных наемниках на Украине

Женевская конвенция не спасёт. Путин жёстко высказался об иностранных наемниках на Украине

К пленным ВСУ Россия будет относиться как к террористамПрезидент России Владимир Путин заговорил о наказаниях для ВСУ.

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