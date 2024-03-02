На въезде в Крым на днище машины обнаружено взрывное устройство

В пункте пропуска «Джанкой» на въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили взрывное устройство, прикрепленное к днищу машины правоохранителя из Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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