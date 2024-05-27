Премьер Италии Мелони не согласилась со словами Столтенберга об ударах по России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов по России после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять соответствующий запрет.
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