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Босс McLaren считает, что Макса Ферстаппена мало оштрафовали

Босс McLaren считает, что Макса Ферстаппена мало оштрафовали

Босс McLaren считает, что Макса Ферстаппена мало оштрафовалиGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен заслуживал более 20 штрафных секунд за жёсткую борьбу с Ландо Норрисом на Гран При Мексики.

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