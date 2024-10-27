Босс McLaren считает, что Макса Ферстаппена мало оштрафовали

Босс McLaren считает, что Макса Ферстаппена мало оштрафовалиGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен заслуживал более 20 штрафных секунд за жёсткую борьбу с Ландо Норрисом на Гран При Мексики.
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