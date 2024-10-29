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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о выдвижении Усманова на пост главы FIE: «В спорте профессиональные заслуги превалируют над дискриминационными принципами»

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил FIE с 2008 года, но 1 марта 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

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