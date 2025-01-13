«Справедливость». «МЮ» о победе над «Арсеналом» в Кубке Англии

Вчера «Манчестер Юнайтед» победил по пенальти (5:3, основное время – 1:1) в 3-м раунде Кубка Англии. Манкунианцы остались в меньшинстве на 62-й минуте после удаоения Диогу Далота, получившего вторую желтую карточку за фол на Микеле Мерино.
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