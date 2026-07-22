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Аргументы недели

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В Сочи за пять лет охват новостроек эскроу-счетами вырос до 65%

В Сочи за пять лет охват новостроек эскроу-счетами вырос до 65%

Сочи нарастил долю безопасных строек по 214-ФЗ в 2,5 раза с 2021 года. Сейчас уже 24 из 37 строящихся жилых комплексов Сочи продают квартиры через механизм эскроу-счетов.

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