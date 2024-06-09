Секрет “Zelle” стоил клиентам трех американских банков потери $456 млн

Клиенты банков теряют деньги из-за мошенничества с использованием Zelle, сети p2p-платежей. В 2022 году только клиенты JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, сообщили о совокупной потере от разного рода мошеннических схем $456 миллионов.
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