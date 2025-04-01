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Царьград

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Раненый мехвод "Солнцепека" спас весь экипаж, преодолев 100 км до пункта эвакуации

Раненый мехвод "Солнцепека" спас весь экипаж, преодолев 100 км до пункта эвакуации

Контуженный экипаж ТОС "Солнцепек" выжил после 100-километрового марш-броска.Раненный мехвод тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» с позывным «Май» спас себя и свой экипаж, сумев довести машину до точки эвакуации.

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