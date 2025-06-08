«Не прекрасное далеко». Человечество реализует худшие из сценариев будущего

В вихре бурных обсуждений различных аспектов террористической атаки, 1 июня осуществленной киевским режимом на аэродромы базирования стратегической авиации ВКС России за кадром остался один, весьма интригующий вопрос.
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