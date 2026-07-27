Мой путь к идеальной чашке: от выбора листа до последнего глотка

Признаюсь честно, мои отношения с чаем долгое время были, скажем так, поверхностными. Кипяток из чайника, щедрая ложка заварки из яркой пачки, пять минут настаивания — и вот он, привычный терпкий напиток, бодрящий, но совершенно предсказуемый.