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Кухня и дом

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Мой путь к идеальной чашке: от выбора листа до последнего глотка

Мой путь к идеальной чашке: от выбора листа до последнего глотка

Признаюсь честно, мои отношения с чаем долгое время были, скажем так, поверхностными. Кипяток из чайника, щедрая ложка заварки из яркой пачки, пять минут настаивания — и вот он, привычный терпкий напиток, бодрящий, но совершенно предсказуемый.

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