🪐 Кометы и противостояние планет: что можно наблюдать в небе над Крымом Одними из самых ярких объектов на ночном небе остаются кометы — они регулярно радуют любителей астрономии, рассказал в эфире «Радио Крым» астроном‑наблюдатель, популяризатор астротуризма, владелец частной обсерватории Дмитрий Лантинов.