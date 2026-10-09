🪐 Кометы и противостояние планет: что можно наблюдать в небе над Крымом Одними из самых ярких объектов на ночном небе остаются кометы — они регулярно радуют любителей астрономии, рассказал в эфире «Радио Крым» астроном‑наблюдатель, популяризатор астротуризма, владелец частной обсерватории Дмитрий Лантинов.
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