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FiNE NEWS

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FAA готовит новые требования к посадочным местам на Boeing 737 MAX после обнаружения дефектов крепления

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует выпустить директиву, направленную на проверку и исправление крепления пассажирских кресел на самолетах моделей Boeing 737-8, 737-9 и 737-8200.

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