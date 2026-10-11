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МОСИНФОРМ

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Жилой дом для реализации программы реновации появится на Нарвской улице

Жилой дом для реализации программы реновации появится на Нарвской улице

В Войковском районе построят еще один жилой дом для реализации программы реновации. Здание возведут по адресу: Нарвская улица, земельный участок № 1.

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