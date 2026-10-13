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В России озвучили неприятную правду об ударах ВСУ по дата-центрам «Яндекса»

В России озвучили неприятную правду об ударах ВСУ по дата-центрам «Яндекса»

Проблемы с импортозамещением вышли на первый план после атак ВСУ на дата-центры «Яндекса», а ключевой проблемой при их восстановлении станет закупка нового оборудования, заявил RTVI депутат Госдумы Юрий Афонин.

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