Бизнесмен из Якутии уличён полицией в торговле поддельным алкоголем в магазине и поставке контрафакта в ресторан

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 62-летнего предпринимателя, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя.
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