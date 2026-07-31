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Аргументы недели

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В Петербурге возбудили дело после кражи 1,6 млн у семьи погибшего участника СВО

В Петербурге возбудили дело после кражи 1,6 млн у семьи погибшего участника СВО

Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила хищение 1,6 миллиона рублей, перечисленных в качестве материальной помощи сыну погибшего участника СВО.

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