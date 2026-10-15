The recent rise in crude oil flows out of the Strait of Hormuz isn’t solving the world’s most pressing fuel problem—the diesel crunch and record diesel prices that start to feed into the wider economy.
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