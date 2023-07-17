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«Впереди много интересного»: Дандыкин рассказал, как окончание зерновой сделки развяжет руки ЧФ России

«Впереди много интересного»: Дандыкин рассказал, как окончание зерновой сделки развяжет руки ЧФ России

Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, как окончание зерновой сделки развяжет руки Черноморскому Флоту России.

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