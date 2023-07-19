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ЧМ-2023. Девушки (U19). 1/8 финала. Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной и другие матчи

В среду, 19 июля, в Испании пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 19 лет. Австралия сыграет с Мали, США встретятся с Аргентиной.

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