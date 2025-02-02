Президент России Владимир Путин заявил: те, кто замалчивают роль Советского Союза в освобождении лагерей смерти нацистской Германии, таких как Освенцим, и не пригласили оставшихся в живых членов семей советских солдат на празднование годовщины освобождения являются, покрывают себя позором.
Путин назвал позорным решение отмечать освобождение Освенцима без России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Прошло почти 80 лет после окончания ВОВ, а Запад уже переписывает историю... теперь Освенцим, у них, "освободили американцы".... ДА ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ?!!... А у нас КАК СДЕЛАЛИ?!! НЕ прошло и 10 лет, как СТАЛИНГРАД переименовали в ВОЛГОГРАД...
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13 час.
Ваша Светлость
Ляхи и хахлы работали в Освенциме надзирателями и истопниками, они сопричастны к уничтожению тысяч жертв этого лагеря смерти. И они вместе с внучком группен-фюрера СС Олафом Шольцем празднуют на костях и пепле убиенных...
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12 час.
Александр Попов
Это ПРАЗДНИК кто СТРОИЛ и РАБОТАЛ - ВЫКИДЫШИ из ЗАДНИЦЫ.
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27 мин.
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