Путин назвал позорным решение отмечать освобождение Освенцима без России

лл

лина любимцева

Прошло почти 80 лет после окончания ВОВ, а Запад уже переписывает историю... теперь Освенцим, у них, "освободили американцы".... ДА ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ?!!... А у нас КАК СДЕЛАЛИ?!! НЕ прошло и 10 лет, как СТАЛИНГРАД переименовали в ВОЛГОГРАД...