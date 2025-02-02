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Путин назвал позорным решение отмечать освобождение Освенцима без России

Путин назвал позорным решение отмечать освобождение Освенцима без России

Президент России Владимир Путин заявил: те, кто замалчивают роль Советского Союза в освобождении лагерей смерти нацистской Германии, таких как Освенцим, и не пригласили оставшихся в живых членов семей советских солдат на празднование годовщины освобождения являются, покрывают себя позором.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Прошло почти 80 лет после окончания ВОВ, а Запад уже переписывает историю... теперь  Освенцим, у них, &quot;освободили американцы&quot;.... ДА ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ?!!... А у нас  КАК СДЕЛАЛИ?!! НЕ прошло и 10 лет, как СТАЛИНГРАД переименовали в ВОЛГОГРАД...
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Ляхи и хахлы работали в Освенциме надзирателями и истопниками, они сопричастны к уничтожению тысяч жертв этого лагеря смерти. И они вместе с внучком группен-фюрера СС Олафом Шольцем празднуют на костях и пепле убиенных...
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