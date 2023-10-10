В России предрекли падение кадрового спроса в ряде отраслей

К 2030 году потребность в работниках в ряде отраслей российской экономики заметно снизится. Падение кадрового спроса затронет такие сектора, как сельское хозяйство, торговля, финансы и страхование, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков Министерства экономического развития (МЭР).