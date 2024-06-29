"НЕ ИВАН": ЗАЧЕМ ЗА ГОССЧЁТ СНЯЛИ РУСОФОБСКИЙ "ЕРАЛАШ"

Надо, чтобы статья УК РФ 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» была не бутафорской и реально работала в России по отношению к представителям любой нации (в т.ч. русской, украинской, татарской, еврейской и любой другой), кто разжигает межнациональную, межэтническую, межконфессиональную ненависть либо вражду, в т.ч. в СМИ и соцсетях, а также тех, кто имеет возможность пресечь действия против возбуждение ненависти либо вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, но не использовал эту возможность. Законы для того и принимаются, чтобы они работали, а не просто декларировались!

S

Sergei

Наши предки, всех национальностей и вероисповедания, партийные и беспартийные, отстоявшие нашу Родину в Великой Отечественной Войне, сейчас в гробу переворачивается, от того, что наше поколение натворило за последние сорок лет. И везде, во всех наших делах, поражениях, отрицательных Ростов всего, корень один - КАПИТАЛИЗМ! Говорят, и в конституции записано, что у нас нет идеологии. Её нет официально, на бумаге записанной нет. А де-факто она есть! Это идеология капитализма! Человек человеку враг. Обращайся всеми способами. И обогащаются. Одни, продавая интересы страны, другие наживаются на уголовных делах, третьи на взятках... Капитализм - покупается и продается ВСЁ! И всё это приведёт таки к развалу нашей страны, к очередному развалу... В стране, в которой пропагандируются идеи фашиста И. Ильина, ничего хорошего для простого народа любой национальности и вероисповедания не будет.