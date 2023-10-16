Ехавший из Китая автобус с российскими туристами перевернулся. Есть жертвы

Два человека погибли в Приморье в аварии с автобусом, который перевозил туристов из КНР в Уссурийск. Как сообщило краевое министерство ГО и ЧС, потеряв управление, автобус съехал в кювет по дороге в Хасанском районе.
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