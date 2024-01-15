Учёные назвали отличия мужского и женского мозга

Умственные способности не зависят от пола, однако мозги мужчин и женщин функционируют по-разному.Учёные выяснили, что главным отличием мужского и женского мозга является количество связей между нейронами.
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