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Учёные назвали отличия мужского и женского мозга

Учёные назвали отличия мужского и женского мозга

Умственные способности не зависят от пола, однако мозги мужчин и женщин функционируют по-разному.Учёные выяснили, что главным отличием мужского и женского мозга является количество связей между нейронами.

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