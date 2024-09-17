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Парламентская газета

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Алаудинов: Россия скоро придет к логическому завершению СВО

Алаудинов: Россия скоро придет к логическому завершению СВО

Российская Армия скоро придет к логическому завершению спецоперации. Такую уверенность 17 сентября выразил в соцсетях замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

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