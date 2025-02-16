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Трамп закрыл федеральное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий

Трамп закрыл федеральное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий

Высшие должностные лица Министерства внутренней безопасности (МВБ) США получили служебную записку с предписанием немедленно прекратить работу, связанную с изменением климата, и исключить из документов любые термины, связанные с климатом, сообщает Bloomberg.

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