Трамп закрыл федеральное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий

Высшие должностные лица Министерства внутренней безопасности (МВБ) США получили служебную записку с предписанием немедленно прекратить работу, связанную с изменением климата, и исключить из документов любые термины, связанные с климатом, сообщает Bloomberg.
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