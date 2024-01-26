В Госдуме заявили о признании Западом успешной работы экономики РФ

Мировое сообщество признает успешную работу российской экономики в условия введенных санкций. Как отметил «Известиям» 26 января зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, страны коллективного Запада, напротив, наблюдают тенденцию неэффективности рестрикций, направленных против РФ.
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