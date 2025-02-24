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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключили отопление на улице Новосёлов и на соцобъектах

В Рязани отключили отопление на улице Новосёлов и на соцобъектах

Ограничение связано с проведение работ на центральном тепловом пункте. Отопление отключили до 15:00 на улице Новосёлов в домах №№ 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34А, 34 корпус 1, 34 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3.

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