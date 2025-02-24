В Рязани отключили отопление на улице Новосёлов и на соцобъектах

Ограничение связано с проведение работ на центральном тепловом пункте. Отопление отключили до 15:00 на улице Новосёлов в домах №№ 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34А, 34 корпус 1, 34 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3.
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