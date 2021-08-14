Огурцы на зиму соленые с мукой

Вкусно с ЛюбовьюКулинарияОгурцы на зиму соленые с мукойТанцы от плиты и до компа !! Бойтесь Данайцев дары приносящих!! Как раз сегодня я стала жертвой даров.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаОгурцы получаются настоящими квашенными, с характерной кислинкой, без пустот, равномерно окрашенными, хрустящими, крепкими и ядрёными. Как из бочки. Ещё в магазинах продавались очень похожие в годы моей юности.liutik ФедотоваУх-ты!!! Даже не верится. Но после твоих, Любаша рекомендаций - забираю рецепт. В этом году уже опоздала, а вот уже в следующем - попробую. Хотя рецепт очень странный.ОВОльга ВдовинаЛюбочка, я правильно поняла мука должна быть цельнозерновой, а можно ржаную муку, вот когда солю грузди добавляю именно ржаную муку, а тут засомневаоась.ЮнаА можно поподробней про соление груздей с ржаной мукой? Особенно пропорции. Спасибо.ОВОльга ВдовинаПросто когда выкладываю грузди в ведро насыпаю на дно ведра горсточку (2 ст. Ложки) далее грибы примерно 1/3 ведра, снова горсточку муки, и так до верха ведра, верхний слой снова горсточку муки притрусить, и ставим на просрлку грузди.Комментировать
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