Вкусно с Любовью

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Ивановна
    Неожиданно и очень вкусно. Аджику из черной смородины я уже готовила теперь надо клубнику замалосолить.Если лето будет д...
  • Любовь Ивановна
    Прикольненько! Ничего недостижимого, надо попробовать.."Шпионский суп" и...
  • Любовь Ивановна
    Магазинные нагетсы тихо курят в сторонке)))Прикольно. приготовление технология ))Можно сказать, это взорвало мой мозг!Сырно-куриные пал...

Огурцы на зиму соленые с мукой

Огурцы на зиму соленые с мукой

Танцы от плиты и до компа !!  Бойтесь Данайцев дары приносящих!! Как раз сегодня я стала жертвой даров.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Любовь Ивановна
Огурцы получаются настоящими квашенными, с характерной кислинкой, без пустот, равномерно окрашенными, хрустящими, крепкими и ядрёными. Как из бочки. Ещё в магазинах продавались очень похожие в годы моей юности.
liutik Федотова
Ух-ты!!! Даже не верится. Но после твоих, Любаша рекомендаций - забираю рецепт. В этом году уже опоздала, а вот уже в следующем - попробую. Хотя рецепт очень странный.
Ольга Вдовина
Любочка, я правильно поняла мука должна быть цельнозерновой, а можно ржаную муку, вот когда солю грузди добавляю именно ржаную муку, а тут засомневаоась.
Юна
А можно поподробней про соление груздей с ржаной мукой? Особенно пропорции. Спасибо.
Ольга Вдовина
Просто когда выкладываю грузди в ведро насыпаю на дно ведра горсточку (2 ст. Ложки) далее грибы примерно 1/3 ведра, снова горсточку муки, и так до верха ведра, верхний слой снова горсточку муки притрусить, и ставим на просрлку грузди.

Картина дня

наверх