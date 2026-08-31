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Царьград

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Рубль ослабел: Что будет с курсом осенью и стоит ли менять деньги – прогноз эксперта

Рубль ослабел: Что будет с курсом осенью и стоит ли менять деньги – прогноз эксперта

Рубль входит в сентябрь заметно ослабленным. Эксперт Сафонов объясняет, почему быстрого укрепления ждать не стоит и кому ещё может быть выгодно покупать валюту.

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