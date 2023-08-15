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В Пангодах жители пообщались с губернатором Ямала прямо на улице

В Пангодах жители пообщались с губернатором Ямала прямо на улице

Нехватка уличных фонарей, привлечение молодых кадров, переселение из ветхого и аварийного жилья — эти темы стали основными на сегодняшней встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями Пангод, поселка городского типа в Надымском районе.

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