В Пангодах жители пообщались с губернатором Ямала прямо на улице

Нехватка уличных фонарей, привлечение молодых кадров, переселение из ветхого и аварийного жилья — эти темы стали основными на сегодняшней встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями Пангод, поселка городского типа в Надымском районе.