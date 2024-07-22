Microsoft, как сообщается, работает над более дешевым облачным уровнем Game Pass В от...

Microsoft, как сообщается, работает над более дешевым облачным уровнем Game PassВ отчете утверждается, что Microsoft также предварительно рассматривает возможность введения плана для друзей и семьи, но уровень на основе рекламы пока не является частью плана.
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