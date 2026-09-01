Почему специалисты обесценивают чужую работу и как не попасть в эту ловушку

Есть ситуации, которые со стороны выглядят почти анекдотично, но при ближайшем рассмотрении оказываются довольно точным слепком человеческих отношений.
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