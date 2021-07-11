Им покровительствуют звёзды – успешные знаки зодиака. Удача и успех – это дар Звёзд или итог серьезной работы, высокой ответственности, аналитической работы ума? Может быть, кому-то везут больше остальных, а кто-то упускает выгоду, удачу и успех.