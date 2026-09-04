Врач-диетолог Мухина рассказала про неочевидный вред старых газет

Специалист предупредила о предмете, который может нанести вред при хранении в квартире. Речь идет о старых газетах, ухудшающих качество воздуха из-за химических выделений.
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