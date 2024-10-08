Алексей Миранчук — лучший игрок матча, героически проведённого за "Атланту Юнайтед"

Алексей Миранчук, российский футболист "Атланта Юнайтед", был включён в символическую сборную 37-го тура MLS после победного матча против "Нью-Йорк Ред Буллз", где он отличился голом с пенальти и результативной передачей, став лучшим игроком встречи.