Журналист Паньи: Виктор Орбан мог организовать разговор Трампа и Зеленского

Журналист-расследователь из Венгрии Сабольч Паньи со ссылкой на свои источники предположил, что в организации разговора между экс-президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским мог посредничать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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