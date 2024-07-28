Журналист Паньи: Виктор Орбан мог организовать разговор Трампа и Зеленского

Журналист-расследователь из Венгрии Сабольч Паньи со ссылкой на свои источники предположил, что в организации разговора между экс-президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским мог посредничать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.