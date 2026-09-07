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Несекретные материалы

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Почему Жукова не расстреляли в 1937 году?

Почему Жукова не расстреляли в 1937 году?

1937 год. Красная Армия истекает кровью. Трое из пяти маршалов расстреляны, все десять командармов второго ранга уничтожены, из 57 комкоров в живых осталось семеро.

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