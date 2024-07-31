Организованная летняя оздоровительная кампания в Петропавловске-Камчатском завершилась успехом

В течение лета в пришкольных лагерях дневного пребывания отдохнули 3207 детей, из них 371 ребенок из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 212 детей, принимавших участие в специальной военной операции (СВО).
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